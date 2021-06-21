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    • Yaşam
    • 21.06.2021 10:27
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    • 21.06.2021 10:40
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    'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi! O anlar kamerada

    'da iki aile arasında çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgayı polis ekipleri ayırırken kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA
    Ailelerin taşlı sopalı kavgası kamerada

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

    Sokakta oyun oynayan çocukların tartışması, ailelerin de dahil olmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü.

    Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
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        Haberler Yaşam Bursa'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi! O anlar kamerada