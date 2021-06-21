Genç kız köy yaşantısını sosyal medyada yayınladı. Takipçi sayısı fırladı! Bolu'ya bağlı Fırınlık Köyü'nde yaşayan Nurgül Akdoğan (21), ailesiyle birlikte 100 büyükbaş, 400 de küçükbaş hayvanın bakımını üstlendi. Köy hayatını kayda aldığı videoları, sosyal medyada çok beğenildi. 'Köylü kızı Nurgül' olarak tanınan Akdoğan'ın takipçi sayısı bir yılda 100 bini geçti!

DESTEKÇİSİ BABASI



Nurgül Akdoğan, "Hayvancılık, tarım ve köy hayatını anlatan videolar çekiyorum. Güzel dönüşümler oldu" dedi. Kızına videoları için yeni bir kamera alan Cengiz Akdoğan ise Nurgül ile gurur duyduğunu söyledi. Şöyle devam etti: Destekçisiyim, her zaman arkasındayım.