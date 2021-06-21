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    , köy hayatını videoya çekip sosyal medyada yayınladı: Takipçi sayısı 100 bini aştı

    Genç kız köy yaşantısını sosyal medyada yayınladı. Takipçi sayısı fırladı! 'ya bağlı Fırınlık Köyü'nde yaşayan (21), ailesiyle birlikte 100 büyükbaş, 400 de küçükbaş hayvanın bakımını üstlendi. Köy hayatını kayda aldığı videoları, sosyal medyada çok beğenildi. 'Köylü kızı Nurgül' olarak tanınan Akdoğan'ın takipçi sayısı bir yılda 100 bini geçti!

    Fenomeeen!

    Genç kız köy yaşantısını sosyal medyada yayınladı. Takipçi sayısı fırladı! 'ya bağlı Fırınlık Köyü'nde yaşayan Nurgül Akdoğan (21), ailesiyle birlikte 100 büyükbaş, 400 de küçükbaş hayvanın bakımını üstlendi. Köy hayatını kayda aldığı videoları, sosyal medyada çok beğenildi. 'Köylü kızı Nurgül' olarak tanınan Akdoğan'ın takipçi sayısı bir yılda 100 bini geçti!

    DESTEKÇİSİ BABASI


    , "Hayvancılık, tarım ve köy hayatını anlatan videolar çekiyorum. Güzel dönüşümler oldu" dedi. Kızına videoları için yeni bir kamera alan ise Nurgül ile gurur duyduğunu söyledi. Şöyle devam etti: Destekçisiyim, her zaman arkasındayım.

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    Haberler Yaşam Nurgül Akdoğan, köy hayatını videoya çekip sosyal medyada yayınladı: Takipçi sayısı 100 bini aştı