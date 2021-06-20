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    • Yaşam
    • 20.06.2021 23:59
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    • 21.06.2021 00:20
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    ’ta na operasyonu: 3 kadını zorlayanlar kıskıvrak yakalandı

    ’in ilçesinde, İlçe bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir nda yapıldığını tespit ederek gerçekleştirdikleri operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. İşte detaylar...

    İHA
    Masaj salonuna fuhuş operasyonu

    Edinilen bilgiye göre; İlçe bünyesindeki ekiplerin operasyonunda ilçe merkezindeki ruhsatı olan işyerinde yaptırıldığını belirledi. Harekete geçen ekipleri; uyruklu E.S (34) ile K.S (46) ve N.Y. (37) isimli kadınlarla, bu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen H.T. (60) ve Ş.U.'yu (42) kıskıvrak yakaladı.

    Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, çok sayıda ve fuhuş yoluyla kazanılmış 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

    Masaj salonunu mühürleyen ekipler, zorla fuhuş yaptırılan üç kadını ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Kadınların devletin bünyesindeki bir sığınma evine yerleştirilmesi beklenirken, 3 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları anlaşılan H.T ile Ş.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Pandemi tedbirlerini hiçe sayan Covid19 tehlikesini dikkate almayan fuhuş çetesinin Ayvalık Polisi'nin başarılı operasyonuyla çökertilmesi vatandaşlarca memnuniyetle karşılanırken, Moldova uyruklu kadının ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

    Ayrıca fuhuş yapılan işyerinin sahibine de yüklü miktarda Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan idari para cezası kesileceği de gelen bilgiler arasında.

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    Haberler Yaşam Ayvalık’ta masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 kadını zorlayanlar kıskıvrak yakalandı