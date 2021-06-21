

Veteriner Hekimi Hamza Ayar, "Biz aynı gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne haber veriyoruz ve bunlar rehabilite edilerek Ormanya veya Bursa'da hayvanat bahçesine, devlete ait kurumlara doğal yaşam ortamları oluşturularak teslim ediliyor.