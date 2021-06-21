Karasu ilçesi Akkum Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Elmacı, yaklaşık 15 gün boyunca evinin çatısından sesler duymaya başladı. Hane sakinlerinin de çıkan seslerden endişe duyması üzerine Elmacı, çatıda baykuş yavrularıyla karşılaştı.
Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen Elmacı yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne bırakılması için Karasu Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Yaklaşık 15 günden beri evinin çatısında sesler duyduğunu belirten Hasan Elmacı, "Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı. Dün akşam çıkıp baktım ki baykuş yavruları, üçü bir arada duruyordu.