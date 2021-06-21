Uludağ'dan başlayıp, ovadaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülen yaklaşık 200 kilometrelik Nilüfer Çayı, kirli atıklar nedeniyle siyaha büründü.

Evliya Çelebi'nin Bursa'ya geldiğinde Nilüfer Çayı ve çayı besleyen akar suları gördüğünde 'Bursa sudan ibarettir' sözünü hatırlatan yetkililer, Marmara Denizi'nin de kirliliğinin nedenlerinden birinin Nilüfer Çayı'ndaki atıklar olduğuna dikkat çekti.

FELAKET GELİYOR

Sadece Nilüfer çayı mı siyaha büründü. Afyon Dinar'da Suçıkan Mevkii'nde yer yüzüne çıkan,548 kilometrelik yolculuğunda 25 bin kilometrekarelik havzasındaki milyonlarca çiftçinin can damarı olduktan sonra Aydın'ın Söke ilçesinde denizle buluşan Menderes Nehri de tarihinin en kirli günleriyle adeta can çekişiyor.

Milyonlarca köylünün geçim kaynağı olan bu Menderes Nehri de atıklar nedeniyle birçok balık türünün yok olmasına neden oldu.

Vatandaşlar, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.