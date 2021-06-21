Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çözüm şart yoksa yandık! 'daki ve 'daki siyah rengi korkuttu

    müsilaj sıkıntısıyla boğuşurken, ’daki ve ’daki siyah rengi ile üzüntüye neden oldu. İki kentimizdeki atıklar nedeniyle kirlenen nehir ve çay, alarm zili çalıyor.

    Siyah alarm!

    Uludağ'dan başlayıp, ovadaki birçok dere ve ile birleşerek, 'den 'ne dökülen yaklaşık 200 kilometrelik , kirli atıklar nedeniyle siyaha büründü.

    'nin 'ya geldiğinde Nilüfer Çayı ve çayı besleyen akar suları gördüğünde 'Bursa sudan ibarettir' sözünü hatırlatan yetkililer, Marmara Denizi'nin de kirliliğinin nedenlerinden birinin Nilüfer Çayı'ndaki atıklar olduğuna dikkat çekti.

    FELAKET GELİYOR
    Sadece Nilüfer çayı mı siyaha büründü. Dinar'da Suçıkan Mevkii'nde yer yüzüne çıkan,548 kilometrelik yolculuğunda 25 bin kilometrekarelik havzasındaki milyonlarca çiftçinin can damarı olduktan sonra 'ın ilçesinde denizle buluşan de tarihinin en kirli günleriyle adeta can çekişiyor.

    Milyonlarca köylünün geçim kaynağı olan bu Menderes Nehri de atıklar nedeniyle birçok balık türünün yok olmasına neden oldu.

    Vatandaşlar, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Utanın çocuklar!
    Haberler Yaşam Çözüm şart yoksa yandık! Bursa'daki Nilüfer Çayı ve Afyon'daki Menderes Nehri siyah rengi korkuttu