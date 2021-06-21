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    • Yaşam
    • 21.06.2021 10:38
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    • 21.06.2021 10:51
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    Bacağından vurulmuş halde araç kullanırken öldü! Altından gönül ilişkisi çıktı

    'de önceki gün bacağın vurulduktan sonra yaralı halde araç kullanırken kaza yapan ve kan kaybından hayatını kaybeden 38 yaşındaki 'ün gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün birlikte olduğu kadınla ilişki yaşayan Metin Ö. ise gözaltına alınıp tutuklandı.

    DHA
    Yaralı araç kullanmadan gönül ilişkisi çıktı

    Durdu Ertürk, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu.

    Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi.

    Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yaptı.

        Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi.

        Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
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            Haberler Yaşam Bacağından vurulmuş halde araç kullanırken öldü! Altından gönül ilişkisi çıktı