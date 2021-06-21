İlçenin Kirazlık Mahallesi'nde sahil yolu üzerinde bulunan Ali Rıza Zaman'a ait 3 katlı bina, yıllar içerisinde yana yatmaya başladı. Zemininin sağlam olmaması nedeniyle yaklaşık 50 yıl önce yapılan binada meydana gelen yana eğim, çevresindeki apartmanlara kıyasla gözle görülür hale geldi.
Mahalle halkı, arkaya doğru eğilen, çevreden gelip geçenlerin de dikkatini çeken ve 2 katında ikamet olan bina için önlem alınmasını istedi.
"BÜTÜN BİNALAR DA RİSK ALTINDA"
Mahalle sakinlerinden inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Nisanur Bozkurt "Zeminde sıvılaşma meydana geldiği için yıllar içerisinde bina oturmuş ve geriye doğru yanlanmış.