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    • Yaşam
    • 21.06.2021 11:31
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    • 21.06.2021 12:18
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    'da 3 katlı bina zamanla yana yattı! 50 yıllık bina için önlem alınması isteniyor

    Zaman zaman doğa şartları gereği ilginç mimari örneklerin görüldüğü 'nin ilçesinde 3 katlı bir bina zaman içinde yana yattı. Binanın yana yatması gözle görülürken zemin sıvılaşması nedeniyle yaşanan bu durumdan dolayı çevre sakinleri önlem alınmasını istiyor.

    DHA
    50 yıllık bina yan yattı

    İlçenin Kirazlık Mahallesi'nde sahil yolu üzerinde bulunan Ali Rıza Zaman'a ait 3 katlı bina, yıllar içerisinde yana yatmaya başladı. Zemininin sağlam olmaması nedeniyle yaklaşık 50 yıl önce yapılan binada meydana gelen yana eğim, çevresindeki apartmanlara kıyasla gözle görülür hale geldi.

    Mahalle halkı, arkaya doğru eğilen, çevreden gelip geçenlerin de dikkatini çeken ve 2 katında ikamet olan bina için önlem alınmasını istedi.

    "BÜTÜN BİNALAR DA RİSK ALTINDA"
    Mahalle sakinlerinden inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Nisanur Bozkurt "Zeminde sıvılaşma meydana geldiği için yıllar içerisinde bina oturmuş ve geriye doğru yanlanmış.

        Deprem etkisi altında binanın çökmesinden endişe ediyorum. Bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum.

        Buradaki zemin dolayısıyla aslında bütün binalar da risk altında" dedi.

        "TEHLİKE KONTROL ALTINA ALINMALI"
        Mahalle halkından Muhammed Azaklı da, "Ben kendimi bildim bileli bu bina var ve yıllar içerisinde daha da yanlanıyor. Zemindeki dolgudan kaynaklanıyor herhalde.

            Bu alan dolgu üzerine kurulduğunu biliyoruz ve buradaki binalar da bu dolgu zemin üzerinde inşa edilmiş. Ortaya çıkan tehlikeli durumun kontrol altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

            "BİNA YAVAŞ YAVAŞ YANLANDI"
            Nurettin Kandemir ise "Bu binanın yan duruşunun sebebi zeminin bozukluğudur. Bu güzergahtaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda zemin hep bozuk.

            Şimdiki imkanlarla çamur kaldırılarak kazıklar çakılıp binalar inşa ediliyor. Bu bina ise yaklaşık 50 yıllık ve o yılların imkânlarıyla yapılmış.
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                Haberler Yaşam Rize Pazar'da 3 katlı bina zamanla yana yattı! 50 yıllık bina için önlem alınması isteniyor