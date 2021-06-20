Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatının alt yapı çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan Yasef Çalışkan (42), yaşamını yitirdi. Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan'ın yurt inşaatında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi. Gönüllü olarak birçok çalışmaya katıldığı belirtilen Çalışkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
5.480 YENİ VAKA
Türkiye'de dün 215 bin 496 kişiye Covid-19 testi yapıldıw. 5 bin 480 kişiye yeni tanı konuldu. 51 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 195 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e, toplam vefat sayısı da 49 bin 122'ye yükseldi.
170 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 170 milyon 286 bin 343 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 290 bin 339'ar lira, 4 bilenler bin 903'er lira, 3 bilenler 108'er lira, 2 bilenler ise 10 lira 45'er kuruş alacak.
BACALARI TUTUŞTU
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, masal kentiydi. Ancak doğa harikası Peribacaları üzerindeki talanın sonu gelmedi. Bazı duyarsız vatandaşların sprey boya ile Peribacaları'nın üzerine yazı yazması tepki çekti. Öte yandan Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu dün yürürlüğe girdi. Bölgenin yapısını bozan hatta çivi bile çakana 500 lira ile 200 bin lira arasında ceza uygulanacağı belirtildi.
DOSTBAĞA
Kaplumbağanın hayatını kurtaran vatmana, teşekkür belgesi verildi. Yürekleri ısıtan haber geçtiğimiz hafta İzmit'ten geldi. Vatman Serhat Topal, görevi sırasında kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı fark etti. Hemen tramvayı durdurarak raylara indi. Kaplumbağayı çimenlere bıraktığı o anlar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türkiye, vatman Topal'a duyarlılığı için teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da dün Serhat Topal'a teşekkür belgesi verdi.