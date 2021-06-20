Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatının alt yapı çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan Yasef Çalışkan (42), yaşamını yitirdi. Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan'ın yurt inşaatında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi. Gönüllü olarak birçok çalışmaya katıldığı belirtilen Çalışkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5.480 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 215 bin 496 kişiye Covid-19 testi yapıldıw. 5 bin 480 kişiye yeni tanı konuldu. 51 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 195 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e, toplam vefat sayısı da 49 bin 122'ye yükseldi.

170 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 170 milyon 286 bin 343 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 290 bin 339'ar lira, 4 bilenler bin 903'er lira, 3 bilenler 108'er lira, 2 bilenler ise 10 lira 45'er kuruş alacak.