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    'ta göçen toprağın altında kalan yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

    'ın ilçesinde, yurt binası inşaatının alt yapı çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan (42), yaşamını yitirdi. 'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan'ın yurt inşaatında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi. Gönüllü olarak birçok çalışmaya katıldığı belirtilen Çalışkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Astsubay ağlattı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatının alt yapı çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan Yasef Çalışkan (42), yaşamını yitirdi. Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan'ın yurt inşaatında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi. Gönüllü olarak birçok çalışmaya katıldığı belirtilen Çalışkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    5.480 YENİ VAKA
    Türkiye'de     dün 215 bin 496 kişiye Covid-19 testi yapıldıw. 5 bin 480 kişiye yeni tanı konuldu. 51 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 195 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e, toplam vefat sayısı da 49 bin 122'ye yükseldi.

    170 MİLYON DEVRETTİ
    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 170 milyon 286 bin 343 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 290 bin 339'ar lira, 4 bilenler bin 903'er lira, 3 bilenler 108'er lira, 2 bilenler ise 10 lira 45'er kuruş alacak.

    BACALARI TUTUŞTU
    Türkiye'nin     önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, masal kentiydi. Ancak doğa harikası Peribacaları üzerindeki talanın sonu gelmedi. Bazı duyarsız vatandaşların sprey boya ile Peribacaları'nın üzerine yazı yazması tepki çekti. Öte yandan Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu dün yürürlüğe girdi. Bölgenin yapısını bozan hatta çivi bile çakana 500 lira ile 200 bin lira arasında ceza uygulanacağı belirtildi.

    DOSTBAĞA
    Kaplumbağanın hayatını kurtaran vatmana, teşekkür belgesi verildi. Yürekleri ısıtan haber geçtiğimiz hafta İzmit'ten geldi. Vatman Serhat Topal, görevi sırasında kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı fark etti. Hemen tramvayı durdurarak raylara indi. Kaplumbağayı çimenlere bıraktığı o anlar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türkiye, vatman Topal'a duyarlılığı için teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da dün Serhat Topal'a teşekkür belgesi verdi.

        ÇÖP ACAYİP
        Almanya Köln'deki bir çöp konteynerinden servet çıktı! 18 Mayıs'ta yaşanan olayda, polis 17. Yüzyıl'a ait olduğu belirlenen tabloların sahibinin bulunması için düğmeye bastı. Tablolardan biri İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'nin 1665'te yaptığı portresi çıktı. Diğer tablo ise Samuel van Hoogstraten'in gülümseyen çocuk portresi...

        KABİR AZABI
        Ankara Sincan'da boş arazide yeni yapılmış bir mezar olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. Ortalığı ayağa kaldıran üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezarı Sincanlı bir esnafın çevresine olan tepkisini göstermek için yaptığı ortaya çıktı. Mezarı yaptıktan sonra sosyal medyada görüntüleri paylaşan esnaf Uğur Akgül, "Tüm çevreme kızdım, insanlık ölmüş dedim. Kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmamış, en iyisi insanlığı gömmek dedim, gömdüm" diye olayı anlattı. İfadesi alınan Akgül, serbest bırakıldı.

        OTOGARDA TACİZ!
        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi M.K. (50), kadın meslektaşı F.A.'nın (32) yanına geldi. Kadını sürtünme yoluyla taciz etti. F.A, durumu amirlerine bildirdi. Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Kameralara yansıyan görüntüler sonrası otogarın güvenlik yönetimi, M.K.'nin görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A, psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini söyledi.
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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta göçen toprağın altında kalan Yasef Çalışkan yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)