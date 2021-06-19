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    • Yaşam
    • 19.06.2021 23:39
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    • 19.06.2021 23:52
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    'te in ardından duvarlarında hasar oluşan bir bina boşaltıldı

    'un ilçesinde saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde korkutan bir meydana geldi. Depremin ardından 'in 'nde bulunan ve duvarlarında hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

    Depremden sonra hasar oluşan bir bina boşaltıldı

    İstanbul Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi.



    Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemede bulundu.



    BİNA EKİPLER TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ
    Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.



        Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

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        Depremden sonra hasar oluşan bir bina boşaltıldı
        Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te depremin ardından duvarlarında hasar oluşan bir bina boşaltıldı