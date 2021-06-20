İstanbul'da panik anları! Mahalleyi ayağa kaldıran patlama

Gaziosmanpaşa'da bir binanın ikinci katındaki evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolakoğlu Sokak'ta bulunan evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan 7 aylık halime Gülnisa Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, kırılan pencere ve camlarının sokağa saçıldığı görüldü.