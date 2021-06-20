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    • Yaşam
    • 20.06.2021 13:21
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    • 20.06.2021 13:21
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    'da panik anları! Mahalleyi ayağa kaldıran patlama

    Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binanın ikinci katında mutfak tüpünden sızan gaz sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucu evde bulunan 1 kişi yaralandı.

    İstanbul'da panik anları! Mahalleyi ayağa kaldıran patlama

    Gaziosmanpaşa'da bir binanın ikinci katındaki evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

    Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolakoğlu Sokak'ta bulunan evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan 7 aylık halime Gülnisa Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, kırılan pencere ve camlarının sokağa saçıldığı görüldü.

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