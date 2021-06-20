Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...
Bursa'da pandemi döneminde işsiz kalan Güven Coşar isimli vatandaş, evde kendi imkanları ile ürettiği zeytinyağı sabunlarını Almanya'ya satmayı başardı. Sızma zeytinyağından 30 çeşit kaynatmadan sabun üreten Coşar, Almanya'ya 1 ton sabun ihraç etti.
20.06.2021 11:29
- Son Güncelleme: 20.06.2021 11:36
Çevresi tarafından sabunlar çok beğenilince sipariş gelmeye başladı. Bu yaptığı sabunları internet ortamında da satmaya başladı. Sızma zeytinyağından 30 çeşit kaynatmadan sabun yapan Güven Çoşar, bu sabunları bir yıl sonunda Almanya'ya satmayı başardı. İlk başta numune olarak Almanya'ya 4 bin adet satan girişimci, yaptığı anlaşmayla ayda 1 ton sabun ihraç etmeye başladı.