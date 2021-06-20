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Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Bursa'da pandemi döneminde işsiz kalan Güven Coşar isimli vatandaş, evde kendi imkanları ile ürettiği zeytinyağı sabunlarını Almanya'ya satmayı başardı. Sızma zeytinyağından 30 çeşit kaynatmadan sabun üreten Coşar, Almanya'ya 1 ton sabun ihraç etti.

20.06.2021 11:29 - Son Güncelleme: 20.06.2021 11:36
Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Bursa'da Güven Coşar, evinde ürettiği doğal zeytinyağı sabunlarını Almanya'ya satmayı başardı.
Daha önce farklı işlerde çalışan Güven Coşar, pandemide işsiz kaldı. Boş kaldığı zamanlarda evinde sabun üretmeye başlayan girişimci, bu yaptığı sabunları yakın çevresine hediye etti.

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Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Çevresi tarafından sabunlar çok beğenilince sipariş gelmeye başladı. Bu yaptığı sabunları internet ortamında da satmaya başladı. Sızma zeytinyağından 30 çeşit kaynatmadan sabun yapan Güven Çoşar, bu sabunları bir yıl sonunda Almanya'ya satmayı başardı. İlk başta numune olarak Almanya'ya 4 bin adet satan girişimci, yaptığı anlaşmayla ayda 1 ton sabun ihraç etmeye başladı.

Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Evinde sabun yaparak Türkiye'nin her vilayetine ve yurt dışına satmayı başaran girişimci, herkese örnek oldu. Coşar, zeytinyağı kullanarak yaptığı sabunların tanesini 15 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Bir yılda Almanya'ya sabun ihraç etmeyi başardığını ifade eden Güven Coşar, "Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte evde sabun üretmeye başladım. Butik olarak üretmeye başladığımız sabunları Almanya'ya kadar satmayı başardık. Biz zeytin yağından 30 çeşit sabun imal ediyoruz.

Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Almanya'ya bittim, defne ve eşek sütü sabunu gönderiyoruz. Biz sabunu kaynatmadan zeytin yağıyla yapıyoruz. Zeytin yağı kaynatıldığında ihtiva ettiği vitaminlerin bazılarını kaybediyor.