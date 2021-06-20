Evde kendi imkanlarıyla üretti! Almanya'dan sipariş yağdı! Tam 1 ton sattı...

Çevresi tarafından sabunlar çok beğenilince sipariş gelmeye başladı. Bu yaptığı sabunları internet ortamında da satmaya başladı. Sızma zeytinyağından 30 çeşit kaynatmadan sabun yapan Güven Çoşar, bu sabunları bir yıl sonunda Almanya'ya satmayı başardı. İlk başta numune olarak Almanya'ya 4 bin adet satan girişimci, yaptığı anlaşmayla ayda 1 ton sabun ihraç etmeye başladı.