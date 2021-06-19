Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' yazan taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi.
Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları Hüseyin Evkuran'ın cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.
Evkuran'ın bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel istismarı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hüseyin Evkuran'ın adresini belirleyip, yakaladı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Evkuran, tutuklandı.