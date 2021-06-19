İSTİSMAR 5 YAŞINDAYKEN BAŞLAMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hüseyin Evkuran'ın, mağdurun ailesi ile mağdur okula başlamadan önce 5 veya 5,5 yaşındayken komşuluk yaptığı belirtilen iddianamede, lokantada usta olarak çalıştığına vurgu yapıldı.