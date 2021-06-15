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    • Yaşam
    • 15.06.2021 12:17
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    • 15.06.2021 12:33
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    'Yaşım 12 adım A. tecavüz ediliyorum yardım edin' yazısı gerçek çıktı 55 yaşındaki komşu yakalandı

    'da taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. 'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce 'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    DHA
    Taşa yazılan not çocuk istismarını ortaya çıkardı

    Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti.

    "YAŞIM 12 TECAVÜZ EDİLDİM HALA TECAVÜZ EDİLİYORUM"
    'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin'     notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

    Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi.

    Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

        H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi.

        Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı.

        Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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        Haberler Yaşam 'Yaşım 12 adım A. tecavüz ediliyorum yardım edin' yazısı gerçek çıktı 55 yaşındaki komşu yakalandı