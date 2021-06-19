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    • Yaşam
    • 19.06.2021 11:46
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    • 19.06.2021 11:48
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    'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 85 yaşındaki 'nın 8 yıl hapsi isteniyor

    'de geçtiğimiz nisan ayında bir markette 12 yaşındaki kız çocuğuna zorla sarılıp öperek istismar eden 85 yaşındaki hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor.

    DHA
    12 yaşındaki kızı istismar eden 85 yaşındaki adam

    Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi. İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K., kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarılıp öperek, elle taciz etti. Mustafa K. kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Taciz ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    SERBEST KALDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

    İDDİANAME HAZIRLANDI
    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Mustafa K. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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    Haberler Yaşam Konya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 85 yaşındaki Mustafa K.'nın 8 yıl hapsi isteniyor