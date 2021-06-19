Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi. İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K., kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarılıp öperek, elle taciz etti. Mustafa K. kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Taciz ise güvenlik kamerasına yansıdı.