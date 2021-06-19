Sinek için kapattırmış | Yurttan haberler

Giresun'dan araba satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay, halı fabrikasında öldürüldü. Kuyuya atılıp daha sonra üzeri betonla kapatıldı. Cinayetle ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen katillerden Nadir Ü.'nün Akçay'ı öldürdükten sonra müdürlük yaptığı fabrikadaki 6 kuyudan birine atıp, işçilere, "Bu kuyu sinek yapıyor kapatın burayı" deyip betonla kapattırdığı öğrenildi.
Bahtiyar Akçay
Öte yandan, 2007'den beri kayıp olan fabrika çalışanı Adnan Bulut dosyası da yeniden açıldı. YUNUS EMRE KAVAK
VAH-PUR!
ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ şehir hatları vapurunda müzisyen Rodem Bingöl, keman çalan Tanıl Can Taylan'ın müzik yapmasını engelledi. İkili arasında vapurdaki yer yüzünden kavga çıktı. Bingöl, yolcuların vapurda olduğu sırada Taylan'a yumruklar atarak hastanelik etti.
Tedavi olan Tanıl Can Taylan, darp raporu alarak Rodem Bingöl'den şikayetçi oldu.
EMEKLİ TUĞAMİRAL İNTİHAR ETTİ
Kocaeli Başiskele ilçesinde yaşayan emekli Tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi. 2019'daki YAŞ'ta görev süresi bir yıl uzatılan ve 2020 yılında emekliye ayrılan Eken, son olarak Gölcük Tersane Komutanı görevini yürütüyordu.
TAZMİNATI BEĞENMEDİ
Oyuncu Defne Samyeli, kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz'a karşı 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bu davada yüzü gülen taraf olan ve 20 bin lira kazanan Samyeli, tazminat miktarını yetersiz bularak karara itiraz etti. (Deniz YUSUFOĞLU)
AH BE GÜLPERİ
ABD'de ölen Gülperi Türker, Tekirdağ'da defnedildi. En son aradığı kişi teyzesiydi.
Nagihan Çam şunları söyledi: Yeğenim liseden beri epilepsi hastasıydı. Annesine ilaçlarını bıraktığını anlatmış...
BARDAĞA SIĞMADI
Çanakkale'de en iyi kiraz yarışması yapıldı. Çay bardağına sığmayan ürün birinciliği aldı.
TACiZCi KOMŞU
RIZA ÖZGÜR
EŞE BAK!
İstanbul'da Şükran Yavuz, komşusu Rıza Özgür'ün tacizine uğradı. Durumu eşi Mehmet'e anlattı!
Şoka uğrayan koca, Özgür'ü uyardı. Ancak tacizci tarafından merdivenden atıldı.
Bahtiyar Akçay
Öte yandan, 2007'den beri kayıp olan fabrika çalışanı Adnan Bulut dosyası da yeniden açıldı. YUNUS EMRE KAVAK
VAH-PUR!
ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ şehir hatları vapurunda müzisyen Rodem Bingöl, keman çalan Tanıl Can Taylan'ın müzik yapmasını engelledi. İkili arasında vapurdaki yer yüzünden kavga çıktı. Bingöl, yolcuların vapurda olduğu sırada Taylan'a yumruklar atarak hastanelik etti.
Tedavi olan Tanıl Can Taylan, darp raporu alarak Rodem Bingöl'den şikayetçi oldu.
EMEKLİ TUĞAMİRAL İNTİHAR ETTİ
Kocaeli Başiskele ilçesinde yaşayan emekli Tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi. 2019'daki YAŞ'ta görev süresi bir yıl uzatılan ve 2020 yılında emekliye ayrılan Eken, son olarak Gölcük Tersane Komutanı görevini yürütüyordu.
TAZMİNATI BEĞENMEDİ
Oyuncu Defne Samyeli, kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz'a karşı 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bu davada yüzü gülen taraf olan ve 20 bin lira kazanan Samyeli, tazminat miktarını yetersiz bularak karara itiraz etti. (Deniz YUSUFOĞLU)
AH BE GÜLPERİ
ABD'de ölen Gülperi Türker, Tekirdağ'da defnedildi. En son aradığı kişi teyzesiydi.
Nagihan Çam şunları söyledi: Yeğenim liseden beri epilepsi hastasıydı. Annesine ilaçlarını bıraktığını anlatmış...
BARDAĞA SIĞMADI
Çanakkale'de en iyi kiraz yarışması yapıldı. Çay bardağına sığmayan ürün birinciliği aldı.
TACiZCi KOMŞU
RIZA ÖZGÜR
EŞE BAK!
İstanbul'da Şükran Yavuz, komşusu Rıza Özgür'ün tacizine uğradı. Durumu eşi Mehmet'e anlattı!
Şoka uğrayan koca, Özgür'ü uyardı. Ancak tacizci tarafından merdivenden atıldı.