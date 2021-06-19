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    • Yaşam
    • 19.06.2021 12:56
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    • 19.06.2021 13:19
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    'de ölü tedirginliği! Onlarcası sahile vurdu müsilajdan şüphe ediliyor

    'de onlarca ölü sahile vurdu. 'de yaşayanlar daha önce bu durumun yaşanmadığını belirtti. Öte yandan 'nde etkili olan müsilaj nedeniyle yengeçlerin ölmüş olabileceği belirtiliyor.

    DHA
    Onlarcası İstanbul'da sahile vurdu

    Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor.

    Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu.

    Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

        Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu.

        Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene.

        Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar.

            Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

            Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı.

            Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.
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            Onlarcası İstanbul'da sahile vurdu
            Haberler Yaşam İstanbul Silivri'de ölü yengeç tedirginliği! Onlarcası sahile vurdu müsilajdan şüphe ediliyor