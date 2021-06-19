20 yerinden bıçaklayıp başörtüsüyle boğarak öldürdü! Katil eşten kan donduran ifadeler



İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Atalay Doğan ise gözaltına alındı.