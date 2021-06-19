Olay sonrası kaçan Rıfat D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Rıfat D.'nin babası Nuri D.'nin evinde ele geçirildi. Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.'nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.