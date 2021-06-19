Adana'da site içerisindeki komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti.
İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.
POMPALIYLA EVİ BASTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerdeki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı.
Rıfat D.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H., ve Durdu Ö. yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri apartmanda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri Durdu Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sami H. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Rıfat D.