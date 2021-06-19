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    • Yaşam
    • 19.06.2021 23:36
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    • 19.06.2021 23:44
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    'da dehşet! Komşusunun evini pompalı tüfekle bastı: 1 ölü 1 yaralı

    Son dakika haberleri... 'da komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları . ve dini nikahlı eşi . arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerdeki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı. Baskın sonra 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

    DHA
    Komşusunun evini pompalı tüfekle bastı!

    Adana'da site içerisindeki komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti.

    İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

    POMPALIYLA EVİ BASTI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerdeki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı.

    Rıfat D.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H., ve Durdu Ö. yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Polis ekipleri apartmanda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri Durdu Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sami H. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.


    Rıfat D.

        Olay sonrası kaçan Rıfat D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Rıfat D.'nin babası Nuri D.'nin evinde ele geçirildi. Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.'nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti.
        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Adana'da dehşet! Komşusunun evini pompalı tüfekle bastı: 1 ölü 1 yaralı