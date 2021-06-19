Coronavirüs, Hindistan'da mutasyona uğradı. Delta varyantı denilen bu tür, aşıları bile etkisiz bıraktı! Özellikle İngiltere'de etkisini artıran varyant nedeniyle alarm zilleri çalmaya başladı!
Vaka sayıları bir haftada yüzde 78 arttı! Şubat ayından bu yana ilk kez 11 binin üzerine çıktı. İtalya, İngiltere'den gelen turistlere 5 günlük karantina şartı getirildiğini vurguladı.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise "Şu anda daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
EN TEHLİKELİ TÜR
DELTA varyantı, baş ve boğaz ağrısı ile burun akıntısı gibi şikayetlere yol açıyor. Ciddi solunum sıkıntılarına neden oluyor.
Latin Amerika'da COVİD-19'a bağlı can kayıpları arttı. Brezilya'da 2 bin 311, Meksika'da 168, Arjantin'de 529 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayıları bir haftada yüzde 78 arttı! Şubat ayından bu yana ilk kez 11 binin üzerine çıktı. İtalya, İngiltere'den gelen turistlere 5 günlük karantina şartı getirildiğini vurguladı.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise "Şu anda daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
EN TEHLİKELİ TÜR
DELTA varyantı, baş ve boğaz ağrısı ile burun akıntısı gibi şikayetlere yol açıyor. Ciddi solunum sıkıntılarına neden oluyor.
Latin Amerika'da COVİD-19'a bağlı can kayıpları arttı. Brezilya'da 2 bin 311, Meksika'da 168, Arjantin'de 529 kişi yaşamını yitirdi.