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    Delta varyantı etkisini artırdı! 'de vaka sayıları arttı

    ’de Delta varyantı etkisini artırdı. Vaka sayıları hızla tırmandı. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar "Normalleşmeyi bir süre daha erteleyin" ifadelerini kullandı.

    Mutant alarm!
    Coronavirüs, 'da mutasyona uğradı. Delta varyantı denilen bu tür, aşıları bile etkisiz bıraktı! Özellikle 'de etkisini artıran varyant nedeniyle alarm zilleri çalmaya başladı!

    Vaka sayıları bir haftada yüzde 78 arttı! Şubat ayından bu yana ilk kez 11 binin üzerine çıktı. , İngiltere'den gelen turistlere 5 günlük karantina şartı getirildiğini vurguladı.

    Belediye Başkanı Sobyanin ise "Şu anda daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

    EN TEHLİKELİ TÜR
    DELTA varyantı, baş ve boğaz ağrısı ile burun akıntısı gibi şikayetlere yol açıyor. Ciddi solunum sıkıntılarına neden oluyor.

    Latin Amerika'da COVİD-19'a bağlı can kayıpları arttı. 'da 2 bin 311, 'da 168, 'de 529 kişi yaşamını yitirdi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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