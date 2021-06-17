Olay Süleymaniye Mahallesinde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan(30), öğle saatlerinde barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı (29) boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.
Durumu gören eğitimciler, polise ve 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı.