Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.06.2021 20:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 20:13
    ABONE OL

    'da sahte altın ürettikleri iddiasıyla yakalandılar

    'da sahte altını ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

    AA
    Sahte altın ürettikleri iddiasıyla yakalandılar

    ekiplerince Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile , ve ilçelerinde 20 adrese düzenlenen da gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KOM ekiplerince 16 Haziran'da 20 adrese operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da sahte altın ürettikleri iddiasıyla yakalandılar