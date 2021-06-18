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    • Yaşam
    • 18.06.2021 20:10
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    • 18.06.2021 20:15
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    Son dakika: Marmaris'te ! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberleri... 'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 19.51'de meydana gelen depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Muğla'da korkutan deprem

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

    Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    AFAD'ın paylaşımı;

    Kandilli Rasathanesi son depremler

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel

    2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 -.- 1.8 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

    2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

    2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 -.- 1.2 -.- KANBERHUYUGU-TARSUS (MERSIN) İlksel

    2021.06.18 16:04:56 37.8887 26.9745 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.06.18 15:31:01 38.2777 35.7038 1.4 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-DEVELI (KAYSERI) İlksel

    2021.06.18 15:27:25 40.2553 39.1897 10.2 -.- 2.6 -.- EVREN-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel

    2021.06.18 14:46:15 39.5378 25.9548 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

    2021.06.18 14:36:43 39.5668 25.8530 5.0 -.- 0.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

    2021.06.18 14:33:24 39.5743 25.9717 5.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

    AFAD son depremler;

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