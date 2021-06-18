Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'ın paylaşımı;
Kandilli Rasathanesi son depremler
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 -.- 1.8 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 -.- 1.2 -.- KANBERHUYUGU-TARSUS (MERSIN) İlksel
2021.06.18 16:04:56 37.8887 26.9745 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 15:31:01 38.2777 35.7038 1.4 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2021.06.18 15:27:25 40.2553 39.1897 10.2 -.- 2.6 -.- EVREN-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel
2021.06.18 14:46:15 39.5378 25.9548 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:36:43 39.5668 25.8530 5.0 -.- 0.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:33:24 39.5743 25.9717 5.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
AFAD son depremler;