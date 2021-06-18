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    • 18.06.2021 19:56
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    , hangi tarihte 2021? Yarın Babalar Günü mü? En güzel Babalar Günü mesajı resimli ve yazılı mesajlar!

    ? ? Babalar Günü’nün bu sene hangi Pazar gününe denk geldiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Babasına hediye almak ve onların bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da 'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1972 yılındaysa yasal olarak ABD’de tatil ilan edilmiştir.

    takvim.com.tr
    Babalar günü ne zaman, hangi tarihte 2021?

    2021 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü yarın mı? Babalar Günü tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nü kutlamak isteyen aileler, bu özel güne yönelik hediyeler araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü yarın mı?

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Babalar günü birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021 tarihine denk gelmektedir.

    BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

        1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

        BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

        *Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.
        *Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
        *İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
        *Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.
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        Haberler Güncel Babalar günü ne zaman, hangi tarihte 2021? Yarın Babalar Günü mü? En güzel Babalar Günü mesajı resimli ve yazılı mesajlar!