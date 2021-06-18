2021 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü yarın mı? Babalar Günü tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nü kutlamak isteyen aileler, bu özel güne yönelik hediyeler araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü yarın mı?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar günü birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021 tarihine denk gelmektedir.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.