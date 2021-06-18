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    • Yaşam
    • 18.06.2021 18:55
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    • 18.06.2021 19:01
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    Kolunu makinesine kaptırdı! Bağırarak yardım istedi

    'ın ilçesinde çalıştığı evin inşaatında kolunu makinesine kaptıran bir kişi ağır yaralandı. Bağıran Muhammet A.’nın sesini duyan komşuları yardımına koştu.

    İHA
    Kolunu spiral makinesine kaptırdı

    Kasımlı köyü Davutlar Mahallesi'ndeki kendi inşaatında çalışan Muhammet A. (40) evde çalıştırdığı makinesine kolunu kaptırdı. Yaralanan Muhammet A., bağırarak yardım istedi.

    Muhammet A.'nın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ne kaldırıldı. Yaralı, Muhammet A. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre yaralı Muhammet A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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