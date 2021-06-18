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    • Yaşam
    • 18.06.2021 14:53
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    • 18.06.2021 14:53
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    'da miras kavgasında kan aktı! Muhtar kuzen vuruldu

    'da iki kuzen arasında çıkan miras kavgasında kan aktı. Taraflardan biri muhtar olan kuzenini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs köydeki evinde gözaltına alındı.

    Bolu'da miras kavgasında kan aktı

    'da, Zeki Gökmen miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni muhtar Necati Alıcı'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, saat 12.00 sıralarında Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Zeki Gökmen, iddiaya göre miras meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzeni Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki Gökmen, otomobilinde bulunan pompalı tüfekle Necati Alıcı'ya ateş açtı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil ve polise haber verdi. Karnından yaralanan Alıcı ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Zeki Gökmen ise Sultanbey köyündeki evinde gözaltına alındı.

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