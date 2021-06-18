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    • Yaşam
    • 18.06.2021 14:13
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    • 18.06.2021 14:13
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    Ünlülerin moda kumaşçısı Cafer Andıç tasarımları ile ön planda

    Ünlülerin moda kumaşçısı olarak anılan ünlü modacı Cafer Andıç, tasarımları ile ön planda olmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği tasarımlarla pek çok ödül alan Cafer Andıç,”Bugüne kadar ön planda olan kumaşlarımdı ama artık tasarımlarımla da adım duyulmaya başladı. Bu durum, bir modacı olarak beni çok mutlu ediyor ama ünlendiğim alanı da geri plana atmak istemiyorum. Sonuçta her ikisi de modanın içinde yer alıyor. Ben ikisini de birlikte yapabilecek potansiyele sahibim. Bu alanda kendime güveniyorum.” dedi.

    Cafer Andıç tasarımları ile ön planda

    Geçtiğimiz günlerde Evos Angels Gecesi'nde 9.Djital Dünyanın Enleri oylaması sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre "Ünlülerin Moda Kumaşçısı" olarak ödül alan Cafer Andıç, "Bu geceye davet edilmiş olmak benim için yeterince anlamlıyken bir de üzerine ödül aldım. Dijital dünyada en çok tanınan ve sevilen, ünlülerin moda kumaşçısı olmak beni çok mutlu etti. Başarılarımın bu şekilde taçlanması da bana ayrı bir gurur veriyor. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum." diyerek heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi.


    Önümüzdeki günlerde, kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştireceği defilenin ayrıntılarını da paylaşan Cafer Andıç,"Bu defile benim için ve ülkem için çok prestijli bir organizasyon olacak. Pek çok ülkede canlı olarak yayınlanacak. Ülkemizin en ünlü markaları ve mankenleri bu defilede yer alacak. Dünyada henüz ikincisi yapılacak olan defilenin ülkemizde gerçekleşmesi çok önemli. Bu bağlamda hepimiz canla başla çalışarak kusursuz bir iş ortaya çıkarmak istiyoruz. İnanıyoruz ki her şey çok ama çok güzel olacak ve ülkemizin adını pek çok dünya ülkesi duyacak. Tekstil alanında biz dünyada bir numarayız. Ama bizim kumaşlarımızı başkaları sahipleniyor. Oysa en kaliteli ve en özel kumaşlar bizim tekstilcilerimiz tarafından üretiliyor. Bu defileyle bunu artık dünya bilecek." diyerek defileye ve kendine yüklediği misyon hakkında açıklamalarda bulundu.

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