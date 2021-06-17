Yıldızname fal ve büyü vaadiyle 625 bin liralık dolandırıcılık! Sanıklardan fenomen savunması

Müşteki I.A.'yı fal bakma vaadiyle 625 bin lira dolandırdıkları iddia edilen sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SANIKLAR DURUŞMA SALONUNDAYDI
İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. celsesi görülen dava duruşmasına tutuksuz sanıklar Irmak Avşar, Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükerrem Ergüneş katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
"INSTAGRAM FENOMENİYİM" DEDİ
Duruşmada sanık Irmak Avşar, işsiz olduğunu ve ailesinin yardımıyla geçindiğini söylerken 'Ben Instagram fenomeniyim. Diğer sanık Sevgin Hanım'ı uzun yıllardır tanırım, kahve falı bakar. Ayrıca yaşam koçluğu yapmaktadır.