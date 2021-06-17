Yıldızname fal ve büyü vaadiyle 625 bin liralık dolandırıcılık! Sanıklardan fenomen savunması

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERDEN DOLAYI MAĞDURUM"

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ise duruşmada hakkında açılan davanın basında haber yapılması dolayısıyla mağdur olduğunu söylerken sanık avukatı 'Müvekkilim yasaya aykırı şekilde bir menfaati olmadığından mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır. Ayrıca kendisine yapılan ödemeler de banko yolu ile yapılmıştır.' şeklinde konuştu.