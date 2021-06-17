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    • Yaşam
    • 17.06.2021 13:39
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    • 17.06.2021 13:57
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    Yıldızname fal ve büyü vaadiyle 625 bin liralık dolandırıcılık! Sanıklardan fenomen savunması

    'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 30 yaşındaki I.A.'yı yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandıran ve 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 15 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan , ve 'ın 2. duruşması görüldü. Duruşma sonu mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanıklar kendilerini Instagram fenomeni üzerinden savunurken avukatları ise yayın yasağı talebinde bulundu.

    625 bin liralık fal dolandırıcılığına fenomen savunması

    Müşteki I.A.'yı fal bakma vaadiyle 625 bin lira dolandırdıkları iddia edilen sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

    SANIKLAR DURUŞMA SALONUNDAYDI
    İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. celsesi görülen dava duruşmasına tutuksuz sanıklar Irmak Avşar, Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükerrem Ergüneş katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

    "INSTAGRAM FENOMENİYİM" DEDİ
    Duruşmada sanık Irmak Avşar, işsiz olduğunu ve ailesinin yardımıyla geçindiğini söylerken 'Ben Instagram fenomeniyim. Diğer sanık Sevgin Hanım'ı uzun yıllardır tanırım, kahve falı bakar. Ayrıca yaşam koçluğu yapmaktadır.

        Diğer sanık Sevgin Hanımı fal bakarken fotoğrafını kendi Instagram sayfamda paylaştım. Altına da yorum yaptım. Ben müştekiyi tanımam, müşteki ile de hiç görüşmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum.' şeklinde konuştu.

        MÜŞTEKİYLE UZAKTAN AKRABAYMIŞ
        Savunmasının devamında sanık Avşar, müşteki tarafından kendi hesabına para yatırılmadığını, müştekinin ailesinin kendi ailesini arayarak diğer sanığın kendini dolandırdığını söylediğini ve kendisinin de bu olay üzerine müştekinin anne ve babası ile görüştüğünü belirtti.

        Sanık Avşar, 'Ben müştekinin anne babasına öyle biri olmadığını söyledim. Müştekiyle de çok uzaktan akraba olduğumuzu bu vesileyle öğrendim.' ifadelerini kullandı.

            SANIK AVUKATINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ
            Müşteki I.A.'nın avukatı sanık savunmalarına karşı beyanında 'Ayrıca geçen duruşmadan sonra dava ile ilgili basında çokça haber yayınlandı.

            Müvekkilimin mağduriyeti kendisini üzmektedir. Bu nedenle yayın yasağı istiyoruz. Ayrıca bu olay nedeniyle başka mağdurlar da vardır. Tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz.' dedi.

            "HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERDEN DOLAYI MAĞDURUM"
            Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ise duruşmada hakkında açılan davanın basında haber yapılması dolayısıyla mağdur olduğunu söylerken sanık avukatı 'Müvekkilim yasaya aykırı şekilde bir menfaati olmadığından mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır. Ayrıca kendisine yapılan ödemeler de banko yolu ile yapılmıştır.' şeklinde konuştu.

                DAVA ERTELENDİ
                Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, tanık dinlenme talebini reddederek, olaya ilişkin yapılan haberlerle ilgili yayın yasağı talebini de reddetti. Mahkeme, aynı zamanda dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verirken davayı erteledi.
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                Haberler Yaşam Yıldızname fal ve büyü vaadiyle 625 bin liralık dolandırıcılık! Sanıklardan fenomen savunması