İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö. 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznür Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.
ÇOCUĞUN İNGİLTERE'DE YAŞAYN BABASI GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜ ŞİKAYET ETTİ
Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.