CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ

Bu arada, Öznur Ö'nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.