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    • Yaşam
    • 17.06.2021 12:30
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    • 17.06.2021 12:46
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    'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve ilaç içiren anne gözaltında! 'Öleceksin zaten iç'

    'de, 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği öne sürülen . polis tarafından gözaltına alındı. Y.T. koruma altına alınırken, Öznur Ö.’nün oğluna sigara içirip, ilaç verdiği görüntüleri kayda aldığı ortaya çıktı. Öznur Ö.'nün çektiği görüntülerde oğluna "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.

    DHA
    Bir anne oğluna bunu nasıl yapar?

    İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö. 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznür Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.

    ÇOCUĞUN İNGİLTERE'DE YAŞAYN BABASI GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜ ŞİKAYET ETTİ
    Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

    Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.

        ÇOCUK KORUMAYA ALINDI
        Öznur Ö.'nün sorgusu sürerken, annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı.

        CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ
        Bu arada, Öznur Ö'nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.
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        Bir anne oğluna bunu nasıl yapar?
        Haberler Yaşam Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve ilaç içiren anne gözaltında! 'Öleceksin zaten iç'