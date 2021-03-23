Fal bakma vaadiyle 625 bin lira dolandırıldı! Komik savunma: Terapi uyguladım





Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in müştekiyi arayarak kendisine iyilik yapmak istediğini, zira kendisini çok sevdiğini ve iyi bir kıza benzediğini, Adıyaman'da 'Atıf' isimli bir hocasının olduğunu, hocasının İstanbul'a geleceğini, kendisine erkek arkadaşının kaderinde olup olmadığını soracağını söylediği belirtildi. Aynı gün içinde müştekiyi tekrar arayarak, Atıf hoca ile görüştüğünü hocanın kendisine, erkek arkadaşının kaderinde olduğunu, 3-4 yıl sonra eveleneceklerini, ancak bu sürecin sıkıntılı geçeceğini, erkek arkadaşının kendisini sürekli üzeceğini, bu süreci hızlandırmak için işlem yapabileceğini söylediği, şikayetçinin büyü yapılmasını istemediğini söylemesi üzerine yapılacak işlemin büyü işlemi olmadığını, aralarındaki etkileşimi artıracak bir işlem olduğunu söylediği müştekinin de kabul ettiği aktarıldı.