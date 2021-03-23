Fal bakma vaadiyle 625 bin lira dolandırıldı! Komik savunma: Terapi uyguladım

Beykoz'da 2018 yılı içerisinde Işıl Avşar(31) isimli kadını 'fal bakma' vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı gerekçesiyle hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın yargılanmasına başlandı.
Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı katılırken, müşteki Işıl Avşar da salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, ilkokul mezunu ve yaşam koçu olduğunu söyleyerek aylık ortalama gelirinin 40 bin lira olduğunu belirtti. Diğer sanık Hatice Defne Balcı ise gayrimenkul danışmanı olduğunu söyledi.
"TERAPİ UYGULADIM"
Duruşmada savunması alınan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Müşteki beni ilk aradığında fal baktırmak istediğini söyledi. Ben de fal bakarak küçük ücretler almaktaydım. Müşteki erkek arkadaşı ile ilgili sıkıntıdaydı. Müştekiye terapi uyguladım. Yani kendi sorunlarını dinledim. Onu yönlendirdim, telkinlerde bulundum. Her görüştüğümüzde de kendisi bana teşekkür etti. Hatta çiçek göndermişti. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Müştekiyle yaklaşık 6 ay görüştüm. Kendisini dolandırmadım" dedi.