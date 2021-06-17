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    Ünlü modacı , posta kutusunda bıçak bulunca savcılığa gitti

    'da ünlü modacı , sosyal medya hesaplarının yöneticisi tarafından “Seninle bir yerde denk geliriz. Seni Gökhan değil, hiç kimse kurtaramayacak” şeklinde tehdit edildi.

    Dilek Yaman Demir
    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, posta kutusunda bıçak bulunca savcılığa gitti

    İstanbul'da ünlü modacı , sosyal medya hesaplarının yöneticisi tarafından "Seninle bir yerde denk geliriz. Seni Gökhan değil, hiç kimse kurtaramayacak" şeklinde tehdit edildi. Bu tehdidin ardından evinin posta kutusunda kağıda sarılı bir bıçak gören ünlü modacı, büyük panik yaşadı. Bıçağı da hiç ellemeden bir beze sardı. Delil olarak hazırladı. Avukatına dilekçe yazdırdı. Savcılığın yolunu tuttu.

    ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM
    Suç duyurusunda bulunan ünlü modacı, "Ölüm korkusu yaşıyorum. Bıçağı kimin koyduğu araştırılsın. Daha önce de Öztürk tarafından tehdit edildim" diyerek suçluların bulunmasını istedi. Öztürk'ün tehdit mesajında belirttiği Gökhan'ın da Saraçoğlu'nun bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi olduğu anlaşıldı.

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