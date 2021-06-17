Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, posta kutusunda bıçak bulunca savcılığa gitti

İstanbul'da ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarının yöneticisi Musa Öztürk tarafından "Seninle bir yerde denk geliriz. Seni Gökhan değil, hiç kimse kurtaramayacak" şeklinde tehdit edildi. Bu tehdidin ardından evinin posta kutusunda kağıda sarılı bir bıçak gören ünlü modacı, büyük panik yaşadı. Bıçağı da hiç ellemeden bir beze sardı. Delil olarak hazırladı. Avukatına dilekçe yazdırdı. Savcılığın yolunu tuttu.

ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM

Suç duyurusunda bulunan ünlü modacı, "Ölüm korkusu yaşıyorum. Bıçağı kimin koyduğu araştırılsın. Daha önce de Öztürk tarafından tehdit edildim" diyerek suçluların bulunmasını istedi. Öztürk'ün tehdit mesajında belirttiği Gökhan'ın da Saraçoğlu'nun bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz olduğu anlaşıldı.