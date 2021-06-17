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    'da skandal olay! Hasta kedisini veterinerin öldürdüğünü anlattı

    'da 8 yıldır baktığı yol arkadaşı kedisi Lokum'u veteriner ihmali nedeniyle kaybettiğini öne süren 27 yaşındaki . hukuk mücadelesi başlattı. Genç kadın, "Lokum hastalanınca hemen harekete geçtim. Veteriner ihmaliyle kedim Lokum'u kaybettim. Yaşadığım üzüntünün bir karşılığı yok. Suçlu veterinerin hukuk önünde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek .'ye dava açılmasını istedi.

    Seda Nur Günaydın
    Pisi pisine öldü

    İstanbul'da 8 yıldır baktığı yol arkadaşı kedisi Lokum'u veteriner ihmali nedeniyle kaybettiğini öne süren 27 yaşındaki . hukuk mücadelesi başlattı. Genç kadın, "Lokum hastalanınca hemen harekete geçtim. Veteriner ihmaliyle kedim Lokum'u kaybettim. Yaşadığım üzüntünün bir karşılığı yok. Suçlu veterinerin hukuk önünde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek .'ye dava açılmasını istedi.

    Savcılık, kediye tedaviyi gerçekleştiren veteriner Mustafa Ö. hakkında"görevi kötüye kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma açtı.

    Lokum'un ölümünde ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

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