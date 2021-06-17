İstanbul'da 8 yıldır baktığı yol arkadaşı kedisi Lokum'u veteriner ihmali nedeniyle kaybettiğini öne süren 27 yaşındaki Bengi D. hukuk mücadelesi başlattı. Genç kadın, "Lokum hastalanınca hemen harekete geçtim. Veteriner ihmaliyle kedim Lokum'u kaybettim. Yaşadığım üzüntünün bir karşılığı yok. Suçlu veterinerin hukuk önünde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek Mustafa Ö.'ye dava açılmasını istedi.
Savcılık, kediye tedaviyi gerçekleştiren veteriner Mustafa Ö. hakkında"görevi kötüye kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma açtı.
Lokum'un ölümünde ihmal olup olmadığı araştırılıyor.