Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Emine ile Yasin Akbal'ın prensesleri Hilal Akbal...



Arzu ile Serkan Karataş'ın güzelleri Zeynep Erva Karataş...



Özer ve Berna Ayaz'ın güzel çocukları Azra...



Fatma ile Osman Kalfe'nin oğulları Mehmet Emir Kalfe...

