Merkür retrosu ne zaman bitecek 2021? Merkür gerilemesi nedir, ne zaman bitiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Astroloji konusu gündemden düşmeyen konulardan biri. Merkür gerilemesi ise burçları farklı şekillerde etkileyebiliyor, peki Merkür retrosunun burçlara etkisi ne oldu? İşte tüm detaylar!
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!
29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür'ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.