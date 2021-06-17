Kendisine tecavüz etmeye kalkışan oğlunu öldüren anne ve babaya haksız tahrik indirimi verildi

GÖZALTINA ALINDILAR

Bilgiler doğrultusunda 16 Mart'ta, Rençber çifti ile oğulları Şenol'u öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Telat Rençber, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü ve eşinin de yanında olduğunu itiraf etti. Rençber çifti, 17 Mart'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlk duruşmada baba Telat Rençber, "Oğlum 7 senedir uyuşturucu kullanıyor. Bu olayın gelişmesinde en büyük unsur, alt kattaki komşumuzu taciz etmesidir. Oğluma 'Neden böyle yapıyorsun, eşin ve çocuğun var. Biz insanların yüzüne bakamaz hale getirdin' dedim. Bana orada sayısız küfür etti. Oğlum, 'Bana karışacağına karına sahip çık, eve adamlar gelip çıkıyor, haberin var mı?' dedi. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Öfkeme yenik düştüm. Oğlumu öldürme kastım yoktu. Yaralı halde yol kenarına bıraktım" ifadelerini kullandı.