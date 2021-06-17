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    • Yaşam
    • 17.06.2021 16:32
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    • 17.06.2021 16:38
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    Boğazı'nda gemi kazası! Balıkçı teknesi battı

    haberine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında içerisinde 2 kişinin bulunduğu balıkçi teknesi ile AS ROSAILA isimli gemi çarpıştı. Kazada tekne batarken, 2 kişi kurtarıldı.

    İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Balıkçı teknesi battı

    Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan teknedeki iki kişi kurtarıldı.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

    İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Balıkçı teknesi battı

    Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

    Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çarpışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" dedi.

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