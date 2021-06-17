Merkür retrosu astroloji gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Astrologların açıklamalarına göre, hepimiz Merkür'ün retro etkisinden nasibimizi alıyoruz. Yılda sadece 3 kez, Merkür gezegeni geriye doğru hareket etmeye başlıyor. Bu geri hareketin olduğu döneme, astrologlar 'Merkür Retrosu' adını veriyor. Reronun yaşandığı dönemde aşk, iş, para, sağlık konularında insan yaşamının etkilendiği ileri sürülüyor. Peki, Merkür retosunun burçlara etkisi ne? İşte Merkür retrosu ikiziler, aslan, oğlak, akrep, terazi, yay, yengeç burcu yorumları'
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!
29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür'ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.