Yaklaşık 40 gündür devam eden çalışmalarda geminin omurga kısmının büyük bölümü iki büyük iş makinesi tarafından sahile taşındı. Sahile 2 metre mesafede bulunan geminin parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi.
Karaya çıkarılan tonlarca ağırlığındaki parçalar önümüzdeki günlerde parçalara ayrılacak. Ayrılan parçalar daha sonra kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak.
"KIYIDA TEHLİKE OLUŞTURUYORDU"
Geminin kalan parçalarının çıkarılması için yaklaşık 40 gündür Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptıklarını belirten Sahil Yaşam Parkı işletmecilerinden Aydın Emek, "Gemi 1938 yılında batıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Çalışmalara başladığımız zaman kıyıda tehlike oluşturacak şekilde duruyordu." diye konuştu.