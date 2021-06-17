"KUMU AÇTIKÇA DAHA TEHLİKELİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Batık gemiyi çıkarmak için çalışma yürütüldüğünü belirten Aydın, "Kumu açtıkça daha da tehlikeli olduğunu gördük. Sonuna geldik. Son iki parçamız kaldı. Konyaaltı sahilini bu çirkinlikten kurtaracağız. Sahilimize ve Antalya'mıza hayırlı olsun. Mavi bayraklı plajımızda olmaması gereken bir görüntüydü. Biz de işin içerisine girince tehlikenin farkına vardık. Şu anda geminin burun kısmındayız. Toplam iki parçamız kaldı. Bugün ve yarın çıkaracağız. Sahilimiz tertemiz olacak. Ben kendi adıma çok mutluyum." ifadelerini kullandı.