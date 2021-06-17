Harç makinesini temizleyen işçi pervanelere kapılarak hayatını kaybetti

Olay, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz, çalışan harç makinesi kazanını temizlemek istedi.

BİR ANDA PERVANELERE KAPILDI

Bir anda makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, kazanın içerisine düşerek sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, harç makinesini durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz'in cansız bedeni, harç makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.