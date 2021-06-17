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    • Yaşam
    • 17.06.2021 11:28
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    • 17.06.2021 11:28
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    Harç makinesini temizleyen işçi pervanelere kapılarak hayatını kaybetti

    'da 29 yaşındaki işçi Cengiz, harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

    DHA
    Harç makinesini temizleyen işçinin feci ölümü

    Olay, ilçesi Akpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Briket atölyesinde çalışan Cengiz, çalışan harç makinesi kazanını temizlemek istedi.

    BİR ANDA PERVANELERE KAPILDI
    Bir anda makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, kazanın içerisine düşerek sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, harç makinesini durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz'in cansız bedeni, harç makinesinin içinden çıkartılarak morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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