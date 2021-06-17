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    • Yaşam
    • 17.06.2021 23:18
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    • 17.06.2021 23:44
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    3 yaşındaki kızını 2. kattan atarak öldüren annenin ifadesi şok etti: Atmazsam kızımın e gideceğini söylediler

    ’da 3 yaşındaki kızını pencereden aşağı atarak ölümüne sebep olan annenin ifadesi kan dondurdu. Zanlı, “Cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam e gideceğini söylediler” sözlerini sarf etti. Zanlının kocasıyla boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Haberin detayları...

    İHA
    Kızını pencereden attı! İfadesi kan dondurdu

    'ın ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. İddialara göre, eşiyle boşanma arifesinde olan ve annesinin evine taşınan Ü.D., bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. 9 Haziran tarihinde kızını 2'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atan anne, aynı gün gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Metrelerce yüksekten yere düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

    Olay yerine gelen ekiplerince önce ne, ardından 'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    "CİNLER SÖYLEDİ"

    Polisin gözaltına aldığı Ü.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Ü.D.'nin ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim, kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.

    "KIZIMIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM"

    Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren ise boşanma aşamasında olduğu Ü.D.'den şikayetçi oldu. Dumanlıoğlu ifadesinde, "1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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