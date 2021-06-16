



YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Sanık avukatının beyanının ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, soruşturma ve kovuşturma kapsamında dosyaya sunulmuş olan bilirkişi raporlarında, gerekse duruşma sırasında alınmış olan uzman mütalaalarından anlaşılacağı üzere maktul Duygu Delen'in düşme esnasında bilincinin açık olup olmadığının açıklığa kavuşturulamadığı, maktulün kol ve bacak kısımlarında meydana gelen ray şeklinde ekimozların gelişimi ile ilgili olarak alınan raporlar arasında çelişkinin mevcut olduğu, yine maktulün boyun kısmında oluşan ekimozların düşmeye bağlı mı yoksa düşme anından önce maktulle sanık arasında meydana gelmiş olan bir durumda ortaya çıkıp çıkmadığının anlaşılmadığı ve bu konuda da bir çelişkinin mevcut olduğu anlaşıldığından dosyadaki raporlar ve duruşmada alınan mütalaalar da değerlendirilmek suretiyle yeniden rapor aldırılması için raporların Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderilmesine, sanığın bu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



"OLAYIN İNTİHAR OLMADIĞINA EMİNİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Mehmet Kaplan da olayın intihar olmadığına emin olduğunu belirterek, "Olayın cinayet mi, kaza mı veya intihar mı olduğu hususunda kimse kesin bir şey söylememektedir. Katılan tarafın vekili magazin gündemi oluşturmak için olaya şaibe katmaktadır. Ben olay cereyan ettikten sonra kaçma imkanım varken kaçmadım. Onlarca senaryo uydurdular ancak hepsini teker teker çürüttük. Hayatın olağan akışı olsa ben bugün burada olmazdım Duygu da yanımda olurdu. Olayı yaşayan benim. Ben 300 gündür neden, hangi şüpheye dayanarak tutuklandığımı bilmiyorum. Buna rağmen sesimi çıkarmadım. Geciken adalet, adalet değildir. Bana şımarık, psikopat, zengin züppesi her şey diyebilirsiniz. Ama ben artık Duygu'nun hatırasına mahkemede zarar verilmesini istemiyorum. 17 günlük kısıtlamada kimse evinde duramazken ben 300 gündür cezaevindeyim. 4.5 ay tek başıma bir hücrede kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Neden suçlandığımı bilmiyorum" diye konuştu.