Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü.
Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mehmet Kaplan katılırken, Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, TBB Kadın Hakları Komisyonu adına Av. Meriç Güzel, sanık avukatı Enes Akbulut duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Delen ailesi de takip etti.
Delen'in ölümüne ilişkin sanık avukatlarının talebiyle bilirkişi raporu hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Nadir Arıcan, Murat Akbaba, Alpaslan Can, Çağlar Özdemir duruşmada hazır bulunurken soruşturma aşamasında dosyaya bilirkişi raporu sunan Prof. Dr. Hakan Kar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.
"MAHKEMENİN ADALETİNE GÜVENİYORUM"
Adli Tıp Uzmanlarının dinlenmesinin ardından konuşan baba Bülent Delen, yaşanan olaydan beridir rahatsızlık yaşadığını söyledi. 2 gün önce bir esnafın kendisine gelerek "Amcası Yasin Kaplan ve bir yakını seninle görüşmek istiyor" şeklinde bir şey söylediğini aktaran Delen, "Ben ise onlara 'Asla böyle bir şey ile yanıma gelmeyin' dedim. Annesinin psikolojisi bozuldu. Bundan dolayı mahkemeye gelemiyor. Şuan da benimle ne görüşmek istiyorlar. Bizim para pulla işimiz olmaz. Herkesin parası olabilir bizim şerefimiz var. Ben mahkemenizin adaletine güveniyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇELİŞKİ GİDERİLMELİ"
Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise tarafların bilirkişisi ve uzmanlarının vicdanlı ve tarafsız olmaları gerektiğini söyledi. Nadir Arıcan'ın 82 sayfalık raporunun Hakan Kar'ın raporuna karşı reddiye olarak yazıldığını belirten Balcı, "Sanığın aleyhine olan hiçbir hususa değinmemiş. Bilirkişiler tarafsız bir şekilde rapor hazırlamamışlardır. Ne Duygu oraya intihar etmek için gitti ne de Mehmet Duygu'yu öldürmek için çağırdı. 12 sayfa duruşma tutanağı oldu tutanağın 8 sayfası karşı avukatların ısmarlama çağırdıkları bilirkişi uzmanının yanıtlarından oluşuyor. Kimin lehine rapor yazdılarsa onun lehine tanıklık yaptılar. Hakan Kar raporu 25 Eylül 2020 tarihlidir. İki bilirkişinin imzaladığı rapor 15 Aralık 2020 tarihlidir. En son hazırlanan raporda 26 Nisan 2021 tarihlidir. Bu üç raporu inceleyecek tarafsız bir bilirkişiden rapor alınması gerektiği kanısındayım" dedi.
"KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİ TEHDİT OLARAK KULLANDI"
Olayın yaşandığı gün 6 polisin imzasıyla hazırlanan tutanağa değinen Balcı, "Olayın olduğu gün 6 polisin imzasının bulunduğu tutanakta sanığın olayın oluşuna ilişkin anlatımları ile sonrasında alınan savunması çelişkilidir. Sanığın olay günü kaydettiği görüntüleri Duygu'ya yönelik tehdit unsuru olarak kullandığı kanaatindeyiz. Biz Mehmet Kaplan'ın öldürme fiilinin faili olduğunu düşünmekteyiz. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederiz" şeklinde konuştu.