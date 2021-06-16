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    • Yaşam
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    • 16.06.2021 18:49
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    Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nden 'da '' kütüphanesi!

    Son dakika haberleri... Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği 'da 2. Kütüphanesini açıyor. 11 Ağustos 2017 yılında kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Şehit olan adına yarın (17 haziran) saat: 11.00’de Trabzon Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde kütüphane açılışı yapılacağı bildirildi.

    Trabzon'da 'Eren Bülbül' kütüphanesi!

    Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği 'da 2. Kütüphanesini açıyor.

    1 Ağustos 2017 yılında kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Şehit olan adına yarın (17 haziran) saat: 11.00'de Trabzon Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde kütüphane açılışı yapılacağı bildirildi.

    Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin şehitlerimiz adını yaşatmak için 81 ilde kütüphaneler açmaya devam edeceği öğrenildi.

    ŞEHİT EREN BÜLBÜL
    Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi.

    Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

    İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

    Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.

    Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

    Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

    Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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