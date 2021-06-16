Marmaris'e 42 kilometre mesafedeki Kumlübük mevkisindeki plaja sokağa çıkma kısıtlaması olduğu geçen 13 Haziran'da sivil bir helikopter iniş yaptı.
Robinson R66 tipi helikopterin plaja inişi, bir tatilci tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
Konu ile ilgili inceleme başlatılırken helikopterin sahibi ve pilotunun bir teknoloji firmasının sahibi iş insanı Temel Akçay olduğu öğrenildi.
Plajın bulunduğu alandaki işletmenin sahipleri ise yaptıkları açıklamada tüm önlemlerin alındığını, risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olmadığını savundu.