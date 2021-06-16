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    • Yaşam
    • 16.06.2021 08:36
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    • 16.06.2021 08:36
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    'da kontrolden çıkan araç sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada araç büyük hasar alırken, 4 kişi ise yaralandı.

    Kontrolden çıkan araç sinyalizasyon direğine çarptı

    'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, L.K. idaresindeki 01 ACU 530 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yerde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

    Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazan ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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