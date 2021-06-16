Adana'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, L.K. idaresindeki 01 ACU 530 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yerde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazan ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.