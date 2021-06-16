Corona Virüs salgını sebebiyle devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bin lira sosyal yardım parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda ve temizlik yardımı, ev tamir desteği gibi yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda sosyal devlet ilkesi gereğince devlet belediyeler üzerinden her ay dar gelirli vatandaşlara belirli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar arasında devletten kira yardımı da bulunuyor. Belediyeler kira yardımı yaparak dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına destek veriyor. Her belediyenin kendi içerisinde yer alan Kaymakamlık üzerinden kira yardımı başvurusu formu dolduruluyor.
GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.
ELEKTRİK DESTEĞİ
Aynı şekilde bu destek de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Hak sahibi, T.C. kimlik numarası ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Yardım alamayanlar yine resmi ikametgahın olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ile başvurabilir.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.