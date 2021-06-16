Eşi benzeri yok değeri her gün sıçrıyor! Bu paralara servet ödüyorlar! Adeta define değerinde... Türkiye'nin kuruluşundan bu yana kullanılan ve sonra da tedavülden kalkan paralara koleksiyoncular yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor. Koleksiyoncular ilk paranın 1928'de Osmanlı Türkçesi ile basıldığını ve Harf İnkılabı'ndan sonra bundan sonraki paraların, Latin harfleriyle çıktığını ifade ederken bu banknotlara milyona varan teklifler gelmeye devam ediyor.

1 MİLYONA KADAR TEKLİF EDİLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde enflasyona yenik düşerek tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor.