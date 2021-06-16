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    • Yaşam
    • 16.06.2021 12:59
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    • 16.06.2021 12:59
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    Eşi benzeri yok değeri her gün sıçrıyor! Bu lara servet ödüyorlar! Adeta define değerinde...

    Tedavülden kaldırılmış pek çok günümüzde koleksiyoncular tarafından toplanıyor ve bazıları da çok yüksek meblağlarda satılıyor. Koleksiyoncuların, 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca çeşii dönemlerde tedavülden kaldırılmış eski kağıt paralara ödediği değer 1 milyon liraya kadar çıkıyor. 'nin kuruluşundan bugüne kadar 9 emisyon (ilk defa paranın piyasaya sürülmesi) parasının bulunduğunu ifade eden koleksiyoncular birinci emisyon olarak çıkan ilk paranın 1928'de Osmanlı Türkçesi ile basıldığını ve Harf İnkılabı'ndan sonra bundan sonraki paraların, Latin harfleriyle çıktığını belirttiler.

    Eşi benzeri yok değeri her gün sıçrıyor! Bu paralara servet ödüyorlar! Adeta define değerinde...

    Eşi benzeri yok değeri her gün sıçrıyor! Bu paralara servet ödüyorlar! Adeta define değerinde... Türkiye'nin kuruluşundan bu yana kullanılan ve sonra da tedavülden kalkan paralara koleksiyoncular yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor. Koleksiyoncular ilk paranın 1928'de Osmanlı Türkçesi ile basıldığını ve Harf İnkılabı'ndan sonra bundan sonraki paraların, Latin harfleriyle çıktığını ifade ederken bu banknotlara milyona varan teklifler gelmeye devam ediyor.

    1 MİLYONA KADAR TEKLİF EDİLİYOR

    Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kullanıldığı dönemlerde enflasyona yenik düşerek tedavülden (dolaşımdan) kaldırılan banknotlar, koleksiyoncular tarafından 1 milyon liraya varan rakamlarla el değiştiriyor.

    Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 93 yılda 9 emisyon grubunda 135 tertip çeşit banknot (kağıt para) dolaşıma çıkarıldı.

    İlk 6 emisyon grubundaki banknotların tamamı ile 7'nci emisyon grubundaki banknotların bir kısmı değişik tarihlerde dolaşımdan kaldırıldı ve 10 yıllık zaman aşımı sürelerinin sonunda değerini yitirdi.

        Tedavülde olmayan banknotların bazıları şu anda koleksiyoncular için hazine değerinde.

        Belirlemelere göre, koleksiyoncuların en yüksek fiyatı biçtiği paralardan biri, birinci emisyon birinci tertip bin lira...

        Merkez Bankasına geri dönmemiş sadece 23 adet birinci emisyon birinci tertip bin lira bulunurken, söz konusu banknotlar 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında alıcı buluyor.

            Birinci emisyon birinci tertip 100 lira, 40 bin lira ile 70 bin lira arasında alıcı bulurken, birinci emisyon birinci tertip 500 lira 130 bin liradan başlıyor.

            Atatürk ve İnönü resimleriyle çıkan ikinci emisyon birinci tertip 100 lira 7 bin 500 lira ile 20 bin lira arasında; 500 lira 10 bin lira ile 26 bin lira arasında, bin liralık banknotlar da 54 bin lira ile 98 bin lira arasında değerlerle eski para meraklılarına sunuluyor.
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            Haberler Yaşam Eşi benzeri yok değeri her gün sıçrıyor! Bu paralara servet ödüyorlar! Adeta define değerinde...