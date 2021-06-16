İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehra Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.