Olay, dün saat 18.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 244. Sokak'ta meydana geldi. Boş arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Yağmur O., yerde tabanca buldu.
Yoğmur O.'nun oyuncak sandığı tabanca, tetiğe dokununca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, birlikte oynadığı Zehra Ö.'nün ayağına isabet etti. Zehra Ö.'nün çığlığı üzerine çevredekiler yardıma koştu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehra Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.