Bursa'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü: Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı

Olay gece saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris'e giden Engin Yakış (55) idaresindeki 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkış yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı.
OTOBÜS ALEV ALDI
Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. İçinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücünün soğukkanlılığı ile emniyet şeridine çekildi.
İLK MÜDAHALE BİR TIR ŞOFÖRÜ TARAFINDAN YANGIN TÜPÜ İLE YAPILDI
Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören bir TIR sürücüsü aracındaki yangın tüpü ile otobüse müdahalede bulundu.