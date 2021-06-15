Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kim Yoonje ile şüpheli Whosuck Lee'nin internet ortamında tanıştıkları, beraber İstanbul'a geldikleri ve Ümraniye'de bir daireyi kiraladıkları anlatıldı.
İddianamede şüpheli Lee'nin, geçtiğimiz şubat ayının başlarından mart ayının sonlarına kadar 1,5 ay boyunca müşteki Yoonje'ye izni ve rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.
Şüphelinin, müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü de belirtildi. Şüpheli Lee'nin müşteki Yoonje'ye çeşitli cinsel yönde işkenceler yaptığı anlatılan iddianamede müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu da iddianamede kaydedildi.