Şüphelinin, müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü de belirtildi. Şüpheli Lee'nin müşteki Yoonje'ye çeşitli cinsel yönde işkenceler yaptığı anlatılan iddianamede müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu da iddianamede kaydedildi.