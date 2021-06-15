Doğal gazı açıp intihar etmeye kalkıştı polisler ikna etti

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu üzerine evin doğal gazını kesti. Kapıyı açtırmak için ikna çabalarında bulunan polis ekipleri, eve girerek kadınla bir süre konuştu.