Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer, evinde ölü bulundu

Ankaralı işadamı Fırat Özgöçer, son derece cool bir otel olan Sub Karaköy'ün kurucusuydu. Otelinde Madonna'yı ağırlayan ve sosyetede önemli dostları olan Fırat Özgöçer, evinde ölü bulundu. Bir dönem Boyner Holding'in patronu Cem Boyner'in kızı Elif Boyner'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Özgöçer'in ölümü sosyetede de şaşkınlığa neden oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Özgeçer'in intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği yönündeki tüm soru işaretlerinin soruşturma kapsamına alındığı belirtildi.

ÇEVRESİ SESSİZ

2007'de geldiği İstanbul'da önce ilaç şirketinde bir deneyim yaşayan ardından Sub Karaköy'ü ve bir süre sonra da Portus House Karaköy'ü açan Fırat Özgöçer, girişimci tarafıyla tanınıyordu. Birçok önemli partilere katılan ve yurt dışından çok önemli misafirleri ağırlayan Fırat Özgöçer'in ölümüyle ilgili yakın çevresi yorum yapmak istemedi. Genetik mühendisi olmasına rağmen asla mesleğini yapmayı düşünmeyen Fırat Özgöçer, çevresi tarafından çok sevilen biriydi.